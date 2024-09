Agência Mundial Antidoping pede suspensão do tenista italiano Jannik Sinner

A Agência Mundial Antidoping (Wada) anunciou neste sábado (28) que entrou com um recurso no caso do tenista italiano Jannik Sinner, atual número 1 do mundo, absolvido pela Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) após ter testado positivo para a substância proibida clostebol em dois exames realizados em março.

Em seu comunicado, a Wada considera que "a conclusão de culpa ou de negligência não é correta no que diz respeito às regras aplicáveis" e pede "um período de suspensão de um a dois anos" para o italiano, sem que seus resultados desde os exames positivos, entre eles o título do US Open, sejam anulados.

"Estando o caso em trâmite no TAS (Tribunal Arbitral do Esporte), a Wada não fará mais comentários sobre o assunto", acrescenta o texto.