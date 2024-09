Em 1º jogo sem Rodri, City cede empate com Newcastle na Premier League

O Manchester City não passou de um empate em 1 a 1 com o Newcastle neste sábado (28), pela 6ª rodada do Campeonato Inglês, no primeiro jogo da equipe sem o volante Rodri.

O jogador espanhol sofreu uma ruptura de ligamentos e meniscos no joelho direito no fim de semana passado, contra o Arsenal, e não deve retornar até o final da temporada.

O zagueiro croata Josko Gvardiol (35') colocou os 'Citizens' na frente antes do intervalo e Anthony Gordon (58') empatou para o Newcastle no segundo tempo.