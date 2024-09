Furacão John deixa oito mortos em sua passagem no sul do México

Embora as chuvas tenham parado, Acapulco continuou a ter várias de suas ruas inundadas neste sábado, enquanto seus moradores aguardavam a chegada do auxílio emergencial ou percorriam o porto com os poucos pertences que conseguiram tirar de suas casas.

O fenômeno finalmente dissipou-se, embora as autoridades mexicanas mantenham a vigilância tanto no Pacífico como no Atlântico devido à possibilidade de novos ciclones nos próximos dias.

