General da Guarda Revolucionária do Irã morre em bombardeio israelense no Líbano

Um general de alto escalão da Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, morreu em um bombardeio israelense na sexta-feira no Líbano, ao lado do líder do movimento islamista libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, informou a imprensa estatal iraniana.

O general Abbas Nilforoushan, subcomandante de operações da Guarda Revolucionária, "morreu no ataque de Israel no Líbano que matou o líder do Hezbollah", informou a agência oficial IRNA, sem revelar mais detalhes.

