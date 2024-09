Inundações deixam quase 60 mortos no Nepal

Inundações e deslizamentos de terra provocados por fortes chuvas no Nepal deixaram pelo menos 59 mortos e as equipes de resgate procuram 44 desaparecidos, informou a polícia neste sábado.

Os desastres relacionados com as chuvas são comuns no sul da Ásia durante a temporada de monções, que vai de junho a setembro, mas os cientistas afirmam que as mudanças climáticas aumentam a frequência e gravidade dos fenômenos.

Grandes áreas do Nepal estão inundadas desde sexta-feira, o que provocou um alerta sobre o risco de cheia repentina de vários rios.