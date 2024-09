Juventus vence Genoa e dorme na liderança do Italiano; Inter bate Udinese

A Juventus vai dormir na liderança do Campeonato Italiano, à espera do resultado dos jogos de Torino (2º) e Napoli (5º), depois de vencer o Genoa fora de casa por 3 a 0 neste sábado (28), com dois gols do sérvio Dusan Vlahovic, em jogo pela 6ª rodada.

Em um estádio sem público por conta da decisão das autoridades locais de proibir a entrada de torcedores após os incidentes no clássico entre Genoa e Sampdoria durante a semana pela Copa da Itália, a Juve teve trabalho para conseguir a vitória.

O time de Turim, que vinha de três empates seguidos no campeonato, teve que esperar até o início do segundo tempo para abrir o placar com Vlahovic cobrando pênalti (48').