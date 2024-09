Naufrágio nas Ilhas Canárias mata nove migrantes e deixa 48 desaparecidos

"Durante as operações de resgate, a embarcação virou quando os ocupantes se concentraram em um dos lados", informou a organização Salvamento Marítimo.

O arquipélago espanhol das Canárias fica ao noroeste das costas africanas e tem sete grandes ilhas.

No início de setembro, o naufrágio de uma embarcação de migrantes que tentavam chegar ao continente europeu via Canárias provocou pelo menos 39 mortes perto da costa do Senegal.

Milhares de migrantes morreram nos últimos anos na perigosa rota atlântica da África para a Europa, principalmente através do arquipélago espanhol das Canárias, a bordo de barcos superlotados e muitas vezes em péssimas condições.

"Infelizmente, uma nova tragédia volta a demonstrar o perigo da Rota do Atlântico", escreveu o presidente da região das Canárias, Fernando Clavijo, na rede social X.

"Precisamos que a Espanha e a UE atuem de forma decisiva diante de um drama humanitário estrutural. São crianças, mulheres e homens. Vidas que se apagam a poucos metros da fronteira sul da Europa", lamentou Clavijo.