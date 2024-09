Ataques americanos matam 37 jihadistas na Síria

O Exército dos Estados Unidos mantém quase 900 soldados na Síria como parte da coalizão internacional contra o grupo Estado Islâmico.

A coalizãoo foi criada em 2014 para ajudar a combater a organização, que havia tomado o controle de amplas áreas do Iraque e da Síria.

"Os ataques contra líderes e agentes do EI e da filial da Al Qaeda, Hurras al-Din, representam o compromisso do CENTCOM com a derrota duradoura das organizações terroristas na área de responsabilidade do CENTCOM e seu apoio à estabilidade regional", disse o general Michael Erik Kurilla, comandante desta unidade do Exército.

As forças da coalizão anti-EI foram atacadas dezenas de vezes com drones e foguetes tanto no Iraque como na Síria, o que provocou uma resposta das tropas americanas.

