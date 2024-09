Israel bombardeia portos e centrais de energia no Iêmen

O Exército israelense bombardeou, neste domingo (29), portos e centrais de energia em Hodeida, uma cidade no oeste do Iêmen que está sob controle dos rebeldes huthis, informou a rede Al Masirah, controlada pelos insurgentes.

O Exército israelense anunciou, também, que bombardeou posições rebeldes no Iêmen.

Os huthis, aliados do Irã, assim como do movimento libanês Hezbollah e do grupo palestino Hamas, abriram uma frente contra Israel em "solidariedade" aos palestinos de Gaza. No sábado, eles assumiram a responsabilidade por um disparo de míssil contra o aeroporto de Tel Aviv.