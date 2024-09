Israel mata mais um dirigente do Hezbollah após eliminar o líder do grupo

A Força Aérea israelense "atacou dezenas de alvos terroristas": posições de lançamento de foguetes, instalações militares e depósitos de armas.

Desde sábado, o Exército bombardeou centenas de alvos, acrescenta a nota militar.

Vários dirigentes do Hezbollah morreram ao lado de Hassan Nasrallah na operação que recebeu o nome "Nova Ordem", segundo Israel. As autoridades do país destacaram que a "maioria" dos integrantes de alto escalão da organização morreu em operações israelenses nos últimos meses.

Nasrallah, 64 anos, era venerado entre a comunidade xiita do Líbano. Líder do Hezbollah desde 1992, ele vivia escondido há muitos anos e raramente aparecia em público.

Seu primo Hashem Safieddine, uma figura importante no movimento pró-Irã, é apontado como um possível sucessor.

O papa Francisco pediu neste domingo um cessar-fogo imediato "no Líbano, em Gaza, no restante da Palestina, em Israel", em um discurso no último dia de uma visita de três dias à Bélgica.