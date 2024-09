Japão realizará eleições antecipadas em 27 de outubro, diz imprensa

O futuro primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, planeja convocar eleições gerais antecipadas para 27 de outubro, informaram nesta segunda-feira (noite de domingo, 29, no Brasil) veículos de imprensa locais.

Ishiba, de 67 anos, foi eleito na sexta-feira líder do Partido Liberal Democrático (PLD) e deve assumir o cargo de primeiro-ministro na terça-feira.

Ele planeja dissolver o Parlamento no dia 9 de outubro, antes das eleições gerais do dia 27, de acordo com o canal de televisão NHK, quatro jornais e outros meios, que não citaram fontes.