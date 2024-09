SpaceX lança missão para resgatar astronautas 'presos' no espaço

A missão da SpaceX que resgatará dois astronautas presos na Estação Espacial Internacional (ISS) atracou no domingo ao laboratório orbital.

O foguete Falcon 9 decolou no sábado às 13H17 (14H17 de Brasília) em Cabo Canaveral, na Flórida (sul dos Estados Unidos), com a missão Crew-9 em sua nave Dragon, e entrou em contato com a ISS às 17H30 (18H30 de Brasília) de domingo.

Quase duas horas após a conclusão da operação, o astronauta da Nasa Nick Hague e o cosmonauta russo Alexander Gorbunov entraram na ISS.