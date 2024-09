Netanyahu fortalecido com a morte de líder do Hezbollah

O assassinato do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, é um impulso para o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que enfrenta grandes protestos no país e críticas internacionais cada vez mais intensas, segundo analistas.

As autoridades israelenses, no entanto, insistem que sua luta contra o movimento libanês pró-Irã não acabou, sugerindo inclusive a possibilidade de uma operação terrestre, ao mesmo tempo que celebram a morte de um dos "maiores inimigos" do país.

O Hezbollah confirmou no sábado que Nasrallah, líder do movimento durante mais de três décadas, morreu na sexta-feira em um bombardeio israelense ao sul de Beirute.