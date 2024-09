Torino perde liderança do Italiano com derrota para Lazio; Roma vence 2ª seguida

Os 'biancocelesti' abriram vantagem com gols de Matteo Guendouzi (8') e Boulaye Dia (60') e, apesar de o Torino ter diminuído a diferença pouco depois com Che Adams (67'), Tijjani Noslin fez mais um para sacramentar a vitória do time romano (89').

O segundo gol do Torino, já nos acréscimos, saiu dos pés de Saúl Coco (90'+2), mas não havia mais tempo para uma reação.

Com esta derrota, o Torino fica com 11 pontos, empatado com Milan (2º) e Inter de Milão (3ª), um ponto atrás da Juventus, que é a nova líder provisória, à espera do resultado do jogo do Napoli (5º con 10 pontos) ainda neste domingo, contra o Monza, no estádio Diego Maradona.

A Lazio, por sua vez, sobe para a sexta posição, com 10 pontos.

Sua arquirrival, a Roma, sofreu no Estádio Olímpico para vencer por 2 a 1 o Venezia, que saiu na frente antes do intervalo com o atacante Joel Pohjanpalo (44') e manteve a vantagem até a reta final do segundo tempo.

A virada romanista veio com dois gols em menos de dez minutos, pelos pés de Bryan Cristante (74') e Niccolo Pisilli (83').