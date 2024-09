Trump pede repressão 'violenta' da criminalidade e insulta Harris, que defende reforma migratória

Assim como no sábado, o republicano dedicou grande parte de seu discurso a descrever um país em decadência, inundado por um "grande número de criminosos estrangeiros selvagens que Kamala Harris permitiu invadir".

Ele afirmou que "terroristas estão entrando em massa" e citou "uma grande prisão no Congo, na África" como origem de uma "multidão" que supostamente entrou na semana passada.

Após os recordes de cruzamentos ilegais da fronteira no início da gestão do presidente Joe Biden, um endurecimento das regras provocou uma queda nos números este ano.

De acordo com o FBI, a criminalidade, incluindo homicídios, também está diminuindo nos Estados Unidos.

No entanto, o sentimento anti-imigração, presente nas mensagens de Trump desde 2016 e em áreas do país com população majoritariamente branca e economicamente enfraquecida, está se tornando cada vez mais extremo conforme as eleições se aproximam.

Esse tema é considerado uma fraqueza para Harris nas pesquisas, que a mostram empatada com Trump.