Após ser suspenso, Dibu Martínez se desculpa por gestos ofensivos

"Nunca foi minha intenção faltar com respeito em relação a ninguém, nem entendia que um gesto bem recebido pelas pessoas fosse ofensivo, mas tentarei não ofender mais ninguém e focar apenas em conquistar títulos pela Argentina e o Aston Villa", acrescentou o goleiro de 32 anos, decisivo para que a Albiceleste se sagrasse tricampeã mundial na Copa do Catar-2022 na disputa de pênaltis.

Martínez ficará de fora das próximas duas partidas da Argentina no torneio classificatório para a Copa do Mundo de 2026: a visita à Venezuela, no dia 10 de outubro, e a partida contra a Bolívia, em Buenos Aires, cinco dias depois.

Na ausência do goleiro principal, e após a aposentadoria da seleção de Franco Armani (River Plate), o principal candidato a ocupar a meta albiceleste é Gerónimo Rulli (Olympique de Marselha), enquanto Juan Musso (Atlético de Madrid) e Walter Benítez (PSV Eindhoven) também seriam convocados.

Após oito rodadas, a Argentina lidera as Eliminatórias para a Copa do Mundo com 18 pontos, seguida por Colômbia (16) e Equador (15). Os seis primeiros colocados se classificam diretamente para a Copa do Mundo, enquanto o sétimo disputará uma repescagem intercontinental contra um adversário a ser definido.

