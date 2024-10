Atlético expulsa torcedor que atirou objetos no campo em jogo contra o Real Madrid

O Atlético de Madrid anunciou nesta segunda-feira (30) a expulsão "como sócio de maneira permanente" de uma pessoa que foi identificada como uma das que atiraram objetos no campo durante o dérbi contra o Real Madrid (1-1), no domingo, o que provocou a interrupção da partida por mais de dez minutos.

"Nosso departamento de Segurança continua trabalhando com a Polícia para identificar os demais envolvidos, que serão expulsos definitivamente assim que forem localizados", acrescentou o clube num comunicado.

O Atlético indicou que irá incorporar "em breve" no seu regulamento interno a proibição de utilizar no interior do seu estádio, o Metropolitano, qualquer elemento ou peça de roupa "que impeça distinguir o rosto de uma pessoa para ocultar a sua identidade".