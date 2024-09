Começam as negociações para formar governo na Áustria após vitória histórica da extrema direita

As negociações para formar um governo costumam durar em média 62 dias neste país, que atingiu um recorde de 124 dias em 1999-2000.

A bola está agora nas mãos do presidente da Áustria, Alexander van der Bellen, procedente dos ambientalistas.

"A tradição diz que o mandato deve ser dado ao partido que chegou primeiro", lembra Andreas Eisl, pesquisador do instituto Jacques Delors.

Sem esconder as suas reservas a Kickl, alertou que o governo deve ter o apoio de uma maioria de 92 deputados, e não pôr em causa nem os fundamentos da democracia nem os compromissos do país no exterior.

Confiar negociações ao FPÖ seria simbolicamente significativo. Seria a primeira vez desde 1945 para este partido fundado por ex-nazistas e liderado por um homem que quer ser chamado de Volkskanzler, o "chanceler do povo", como Hitler.

Mas o chefe de Estado também tem o poder de confiar a tarefa aos conservadores do ÖVP (26,3%), apesar de terem registrado a pior derrota da sua história.