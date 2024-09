Como Israel localizou o líder do movimento libanês Hezbollah

A violência transfronteiriça entre Israel e o movimento islamista libanês aumentou acentuadamente em 17 de setembro, com ataques de sabotagem contra pagers usados pelo Hezbollah, seguidos um dia depois por explosões dos walkie-talkies do grupo.

As explosões, pelas quais Israel não assumiu a responsabilidade, mataram pelo menos 39 pessoas, feriram quase 3.000 e "devolveram as comunicações do Hezbollah à Idade da Pedra", escreveu Robert Satloff do Instituto de Washington para a Política do Oriente Médio.

Alguns analistas consideram que a operação reflete os grandes avanços da unidade militar 8200, um grupo israelense de inteligência de sinais, na interceptação dos dispositivos de comunicação do Hezbollah.

O próprio Nasrallah alertou em fevereiro: "O celular que você tem em mãos é um dispositivo espião". Isso motivou o uso de pagers, que depois viraram armas.

No entanto, o porta-voz militar israelense, Nadav Shoshani, disse aos jornalistas na sexta-feira que a coleta de informações que levou ao assassinato de Nasrallah durou vários anos.

"Usamos informações que coletamos durante anos, tínhamos informações em tempo real e realizamos esse ataque", disse ele.