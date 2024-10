Dois terços dos edifícios de Gaza foram destruídos ou danificados, segundo a ONU

Dois terços dos prédios da Faixa de Gaza foram destruídos ou danificados desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas em outubro de 2023 nesse território, informou a ONU nesta segunda-feira (30).

Atualizando sua avaliação dos danos, o Centro Satelital das Nações Unidas, ONUSAT, declarou que as imagens de resolução muito alta recolhidas entre os dias 3 e 6 de setembro mostraram uma clara deterioração da situação.

"Essa análise mostra que dois terços de todas as estruturas da Faixa de Gaza sofreram danos", indicou a ONUSAT, com sede em Genebra sob o auspício do Instituto das Nações Unidas para a Formação e Investigação (UNITAR).