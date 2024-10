Epic Games processa Google e Samsung por suposto bloqueio

Ele indicou que levará o caso à justiça na Europa e na Ásia se necessário, em meio a uma longa luta para forçar a Apple e o Google a abrirem seus smartphones a outras lojas de aplicativos.

A decisão do Google e da Samsung, segundo a Epic Games, contraria o espírito da decisão de dezembro de 2023, a qual considerou que o Google detinha o monopólio do mercado de distribuição de aplicativos através do Android, seu sistema operacional para dispositivos móveis.

A desenvolvedora americana lançou em agosto a sua própria "app-store", que permite que os usuários de smartphones baixem conteúdos diretamente.

A empresa afirma que o Auto Blocker bloqueia sua nova loja e outras semelhantes, obstruindo a capacidade de instalar aplicativos de outras fontes que não o Google Play Store e a Samsung Galaxy Store.

Segundo a Epic, em julho de 2024, a Samsung alterou o Auto Blocker, que agora funciona com uma configuração padrão, e os usuários devem realizar 21 passos para conseguir baixar aplicativos de outras lojas ou da web.

Esta decisão consolida o monopólio do Google e viola o veredicto do tribunal, acrescenta.