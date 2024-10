Eto'o, presidente da federação camaronesa, é suspenso por seis meses pela Fifa

A suspensão do ex-jogador não afeta as suas funções como presidente da federação, mas "o impedirá de assistir aos jogos de futebol masculino e feminino envolvendo equipes da Fecafoot em todas as categorias e faixas etárias", afirmou a Fifa.

Eto'o foi eleito presidente da federação camaronesa em 2021. Em março vetou a nomeação do técnico belga Marc Brys, que havia sido escolhido pelo Ministério dos Esportes, antes de ceder.

