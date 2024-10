EUA reúne coalizão para manter pressão na luta contra o jihadismo

Os Estados Unidos fornecerão 148 milhões de dólares (R$ 806,2 milhões) para operações de segurança na África Subsaariana e na Ásia Central, a fim de manter a pressão na luta contra o jihadismo, anunciou nesta segunda-feira (30) o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken.

Os EUA também investirão 168 milhões de dólares (R$ 916 milhões) em um fundo de estabilização no Iraque e na Síria, acrescentou durante o início de uma reunião em Washington com os países membros da coalizão contra o grupo jihadista Estado Islâmico (EI).

"Devemos reforçar nossa cooperação contra as ramificações do EI fora do Oriente Médio", pois "eles estão ganhando terreno, agravando a ameaça já presente de grupos militantes existentes", afirmou.