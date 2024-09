Flamengo anuncia saída de ex-técnico da Seleção Tite

Treinador da Seleção nas Copas do Mundo da Rússia 2018 e Catar 2022, na qual os pentacampeões caíram nas quartas de final, Tite estava sob pressão há algumas semanas.

O técnico de 63 anos não conseguiu que o time carioca jogasse um futebol correspondente ao elenco atual, um dos mais caros da América.

Seu destino parecia selado na eliminação da Copa Libertadores pelo Peñarol (0-1 na ida e 0-0 na volta), após a partida de volta das quartas de final, na última quinta-feira (26), em Montevidéu.

Embora tenha vencido o Athletico Paranaense (1-0) pela 28ª rodada do Brasileirão, os dirigentes optaram por sua demissão do cargo, que ele assumiu em outubro do ano passado.

A vitória sobre o 'Furacão' deixou o Flamengo na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, a nove pontos do líder Botafogo, embora com uma partida a menos.

Sem chances de vencer o título internacional e com dificuldades de conquistar mais um Brasileirão, os rubro-negros ainda podem se classificar para a final da Copa do Brasil.