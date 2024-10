Foguetes são lançados contra base das forças dos EUA em aeroporto de Bagdá

Três foguetes foram disparados na terça-feira (noite de segunda, 30, no Brasil) contra uma base que abriga as forças americanas no Aeroporto Internacional de Bagdá, sem causar baixas, informaram duas fontes de segurança à AFP.

"A Base Victoria do Aeroporto de Bagdá foi atacada com três foguetes, dois dos quais foram derrubados pelas defesas especiais da base e o terceiro caiu perto do quartel do Comando de Serviço Antiterrorista", disse uma fonte de segurança.

Uma segunda fonte confirmou essa versão e destacou que não houve baixas e que os projéteis não afetaram o tráfego aéreo.