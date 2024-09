Hezbollah escolherá sucessor de Nasrallah o mais rápido possível, diz número dois do grupo

Qasem informou que Nasrallah faleceu ao lado de outras quatro pessoas, e não ao lado de 20 integrantes do movimento, como anunciou Israel.

Nasrallah morreu na sexta-feira (27) em um bombardeio israelense nos subúrbios do sul de Beirute, ao lado de Ali Karaki, comandante da frente contra Israel no sul do Líbano, do general Abbas Nilforushan, da Guarda Revolucionária do Irã, e de outros dois integrantes do Hezbollah, afirmou Qasem.

O número dois do movimento não revelou nenhuma informação sobre a data do funeral de Nasrallah, que liderou o Hezbollah por mais de 30 anos e era considerado o homem mais poderoso do Líbano.

