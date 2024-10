Justiça de Israel decide que corpo de palestino pode ser retido para acordo sobre reféns

A Suprema Corte de Israel decidiu, nesta segunda-feira (30), que as autoridades têm o direito de reter o corpo de um prisioneiro palestino, para que possam utilizá-lo como moeda de troca pela libertação de reféns israelenses mantidos em cativeiro em Gaza.

Em uma decisão unânime, o tribunal rejeitou um recurso apresentado pela ONG israelense de defesa dos direitos da comunidade árabe Adalah. A organização pedia a entrega do corpo de Walid Daqqa, que morreu em abril na prisão, à sua família.

"A apelação contra a decisão do Ministério da Defesa, ratificada pelo gabinete de segurança, de reter o corpo do terrorista Walid Daqqa para as necessidades das negociações sobre os reféns" foi rejeitada pela alta jurisdição, informou o Ministério da Justiça em um comunicado.