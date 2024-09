Justiça francesa julga líder ultradireitista Le Pen por malversação de fundos europeus

A Justiça francesa julga, a partir desta segunda-feira (30), a líder ultradireitista Marine Le Pen por malversação de fundos públicos europeus na época em que era eurodeputada, em um caso que pode lhe custar sua candidatura presidencial de 2027 na França.

"Não violamos nenhuma norma política nem nenhuma norma regulamentar do Parlamento Europeu", assegurou uma "serena" Le Pen antes do início do julgamento, estimando que, neste caso, a "liberdade parlamentar está em jogo".

O tribunal correcional de Paris julgará até o fim de novembro Le Pen, seu partido, Reagrupamento Nacional (RN), e outras 24 pessoas por supostamente pagar com o dinheiro do Parlamento Europeu os empregados de sua formação entre 2004 e 2016.