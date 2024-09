Medidas para estimular o setor imobiliário impulsionam mercados de ações na China

As obras inacabadas, a desaceleração econômica e a queda dos preços, que desvalorizam os imóveis, dissuadiram desde então os chineses de investir em construção.

Para estimular o setor, várias megacidades chinesas anunciaram no domingo uma flexibilização das restrições locais à compra de casas.

Na cidade de Guangzhou, no sul do país, com quase 19 milhões de habitantes, um indivíduo não podia comprar legalmente mais de duas casas para evitar a especulação imobiliária durante os anos de bonança.

A partir desta segunda-feira, esta restrição deixa de existir e o mercado imobiliário deixa de estar reservado apenas aos habitantes desta cidade.

A vizinha Shenzhen, com cerca de 18 milhões de habitantes, também adotou uma medida semelhante, mas apenas nas suas áreas periféricas.

Da mesma forma, a potência econômica Xangai, onde vivem quase 25 milhões de pessoas, reduziu o pagamento inicial necessário para comprar uma primeira casa.