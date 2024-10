A chefe do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos disse, nesta segunda-feira (30), que pode chegar a 600 o número de mortos na passagem do furacão Helene, que causou inundações destrutivas no sudeste dos Estados Unidos.

"Parece que poderia haver algo como 600 vidas perdidas", disse à imprensa Liz Sherwood-Randall. "Nós sabemos que há 600 [pessoas] que estão ou perdidas ou desaparecidas", acrescentou.

