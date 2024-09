Opositora venezuelana Machado recebe o Prêmio Václav Havel de Direitos Humanos do Conselho da Europa

"Estou no lugar certo e na hora certa. Decidi continuar lutando ao lado do povo venezuelano. Estou convencida de que é a coisa certa a se fazer, que é o meu papel", disse a vencedora do prêmio, que em uma recente entrevista à AFP reconheceu que este é "um grande desafio pessoal".

"A ditadura iniciou a sua queda inevitável", acrescentou a líder da oposição, que venceu os outros dois finalistas do prestigiado prêmio: o ativista político azerbaijano Akif Gurbanov, preso em 2024, e a feminista georgiana Babutsa Pastaraia.

O Prêmio Vaclav Havel, criado em 2013 por esta instituição não vinculada à União Europeia e dotado de 60.000 euros (66.715 dólares ou 363 mil reais no câmbio atual), recompensa ações excepcionais da sociedade civil em defesa dos direitos humanos.

Em 2023, o prêmio foi concedido ao mecenas turco preso Osman Kavala, que sucedeu ao líder da oposição russa Vladimir Kara-Murza. Este último esteve presente nesta segunda-feira em Estrasburgo, depois de ter sido libertado por Moscou em agosto em uma troca de prisioneiros.

Kara-Murza garantiu que há mais de 1.300 presos políticos na Rússia de Vladimir Putin, "muito mais do que nos últimos anos da União Soviética". "Devemos continuar lutando pela sua libertação e pela libertação de todas as pessoas injustamente presas no mundo", acrescentou.

Das 12 pessoas que ganharam o prêmio Václav Havel, que homenageia o dissidente soviético e posterior presidente tcheco, seis estão na prisão por desejarem "fazer ouvir as suas vozes, compartilhar a sua visão de uma sociedade justa e livre", sublinhou Rousopoulos.