Otan recebe seu novo chefe, ainda que mudanças sejam improváveis

"Em uma situação geopolítica tão difícil, manter a mesma política externa e a mesma linha de segurança é muito importante', disse à AFP um alto diplomata da Otan, que falou sob condição de anonimato para discutir as deliberações internas.

Durante seus 10 anos no comando da Otan, Stoltenberg ganhou elogios generalizados por sua gestão calma de uma aliança, às vezes, conflitiva.

O norueguês ajudou a manter o ex-presidente americano Donald Trump na aliança, apoiou a Ucrânia enquanto se assegurava de que a Otan não se veja arrastada a uma guerra com a Rússia e iniciou uma revisão das defesas da aliança para enfrentar o poderio russo.

Para o britânico Jamie Shea, um alto funcionário da Otan que agora trabalha no grupo de especialistas da Chatham House, a Otan buscou alguém com a qualidades parecidas com as de Stoltenberg.

Os países da aliança "buscavam alguém que tivesse muitas das mesmas qualidades que Stoltenberg e que continuasse na mesma direção: primeiro-ministro, bem conectado, com longa experiência e com uma boa agenda de contatos", declarou.

Rutte, que se tornou rapidamente o favorito com o apoio dos Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha, cumpria todos esses requisitos.