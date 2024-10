Peru não será um adversário fácil para o Uruguai, adverte técnico Jorge Fossati

Fossati indicou que a seleção comandada pelo argentino Marcelo Bielsa "é muito vertical, uma das mais duras do continente", apesar de chegar a Lima com cinco desfalques, incluindo o atacante Darwin Núñez, do inglês Liverpool.

Bielsa "é um treinador com uma enorme experiência, com um estilo particular. Conheço o seu jogo há muitos anos", disse o treinador de 71 anos.

O Peru está em último lugar no torneio classificatório com apenas três pontos em oito rodadas. O Uruguai ocupa a terceira posição.

As Eliminatórias garantem seis vagas diretas para a Copa do Mundo de 2026 e quem terminar em sétimo vai disputar uma repescagem contra uma seleção de outra confederação.

