Polícia italiana prende ultras de Inter e Milan por atividades mafiosas

A polícia italiana realizou nesta segunda-feira (30) uma operação contra os ultras das duas equipes milanesas, Inter e Milan, infiltrados pela máfia e suspeitos de controlar diversas atividades muito lucrativas em torno dos estádios de futebol.

Os serviços de segurança prenderam 19 pessoas e realizaram diversas buscas durante uma "grande investigação" liderada pelo Ministério Público antimáfia de Milão.

A investigação revelou "a existência de infiltrações criminosas no meio dos ultras com o envolvimento dos principais dirigentes das associações de torcedores dos dois principais times de futebol de Milão", afirmou o comunicado do procurador da República de Milão.