Rússia prevê forte aumento do gasto militar em 2025 para seguir com sua ofensiva na Ucrânia

A Rússia planeja aumentar seu gasto militar em quase 30% em 2025, o que confirma a determinação do Kremlin em continuar com a ofensiva na Ucrânia, apesar do custo econômico e humano.

Desde 2022, ano em que Moscou lançou a invasão contra o país vizinho, o Kremlin já havia elevado o gasto militar a níveis nunca vistos desde a época da União Soviética.

O projeto de lei do orçamento para 2025 foi apresentado nesta segunda-feira (30), no segundo aniversário da anexação reivindicada pela Rússia de quatro regiões ucranianas, as quais Moscou não controla totalmente.