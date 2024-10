Villarreal vence Las Palmas (3-1) e sobe para 3º no Espanhol

No estádio de La Cerámica, Nicolas Pepe abriu o placar para a equipe local pouco antes do intervalo (44'), mas logo no início da segunda etapa Fabio Silva empatou encobrindo o goleiro Diego Conde (46').

O Villarreal teve a chance de ficar novamente em vantagem com um pênalti cobrado por Álex Baena que foi defendido pelo goleiro croata Dinko Horkas (50').

Baena, que havia entrado no segundo tempo, deu a volta por cima em grande estilo. O jogador da seleção espanhola deu a assistência para Thierno Barry marcar o segundo gol (84') e ele mesmo fez o terceiro nos acréscimos (90'+7).

--- Jogos da 8ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Valladolid - Mallorca 1 - 2