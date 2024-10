Wall Street fecha o trimestre com recordes do S&P 500 e Dow Jones

Wall Street fechou em alta nesta segunda-feira (30), encerrando o trimestre com um desempenho excepcional do maior mercado de ações do mundo.

O Dow Jones (+0,04%) e o S&P 500 (+0,42%) fecharam em níveis recordes, enquanto o Nasdaq teve um ganho de 0,38%. Até hoje, o Dow Jones registrou 33 recordes de fechamento, e o S&P 500, 43.

"Foi um ótimo trimestre", resumiu Steve Sosnick, da Interactive Brokers, que observou que "é difícil identificar um perdedor".