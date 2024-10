Ciência argentina 'está à beira do colapso' devido aos cortes de financiamento de Milei

Uma delas, Florencia Cayrol, acaba de ganhar o Global Research Award 2024 por seu trabalho sobre hormônios da tireoide em terapias contra o câncer.

Uma lei de 2021 estabelece um aumento escalonado no orçamento científico para 1% do PIB, mas este ano a regra não está sendo aplicada e o governo propôs revogá-la em 2025.

"Você pensa no colapso como uma grande hecatombe e, na verdade, ele já está acontecendo", disse Kordon.

- "Precipício perigoso" -

Na semana passada, o governo ajustou o orçamento do Conicet em pouco mais de US$ 100.000 (quantia em 544,7 mil reais na cotação atual) valor que um de seus pesquisadores, o físico Jorge Aliaga, considerou "irrelevante" para as necessidades do setor. "Isso não muda nada", disse ele à AFP.

Em março, um grupo de 68 cientistas renomados expressou em uma carta pública sua preocupação sobre "como o sistema argentino de ciência e tecnologia está se aproximando de um precipício perigoso".