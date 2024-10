Incêndio em ônibus escolar deixa vários mortos na Tailândia

As imagens compartilhadas nas redes sociais mostram enormes chamas no ônibus, em uma estrada movimentada que liga Bangcoc aos subúrbios do norte.

Os bombeiros conseguiram controlar as chamas, mas as equipes de emergência precisaram aguardar o resfriamento do ônibus antes do início da operação para recuperar os corpos.

A Tailândia tem um dos piores balanços na área de segurança rodoviária. Veículos sem manutenção e a direção imprudente contribuem para um elevado número de mortes todos os anos.

