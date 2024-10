Milhares comemoram nas ruas a chegada de Sheinbaum à Presidência do México

Desde o meio-dia, quando Sheinbaum prestava o juramento oficial no Congresso, uma multidão já lotava o Zócalo, praça central, onde ecoava "Presidenta, presidenta!".

"É histórico", disse María Díaz López, de 77 anos, que lembra do massacre de estudantes em 2 de outubro de 1968. "Hoje é a consagração do movimento de esquerda que nasceu com esse massacre", destacou, contando que participou da marcha daquele dia.

- Passagem de comando -

À tarde, após almoçar com dirigentes convidados à transferência de poder, Sheinbaum foi ao Zócalo para cumprimentar a multidão e participar de uma cerimônia pré-hispânica, na qual recebeu uma limpeza com ervas, fumaça de incenso e o copal, um tipo de resina.

"Irmãzinha Claudia, te recebemos com amor, com alegria. Você é a voz daquelas que não tivemos voz por muito tempo", disse-lhe uma mulher indígena antes de invocar as divindades para que deem "iluminação e sabedoria" à presidente.

Em seguida, Sheinbaum recebeu o chamado "bastão de comando", que representa o poder político e espiritual dos povos originários.