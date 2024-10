Ruas vazias após bombardeio russo em Kherson

No mercado central de Kherson, no sul da Ucrânia, caixas de maçãs e tomates estão no chão. Certamente, seus donos as deixaram ali quando fugiam do atentado que matou seis pessoas nesta terça-feira (1º), segundo autoridades ucranianas.

No momento do bombardeio, Anya estava na farmácia onde trabalha, perto do mercado.

O impacto empurrou um pequeno cofre, que a atingiu na cabeça. Sobreviver foi um verdadeiro golpe de sorte, considera.