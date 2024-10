Sujeira 'sagrada' dá às prostitutas indianas um respeito controverso e de curta duração

"A profissional do sexo toma banho no Ganges e coleta sua terra", explica Dutt. "Depois, ela a deixa em frente à sua casa", onde os homens vêm buscá-la.

- "Dignidade na sociedade" -

As profissionais do sexo em Sonagachi, o distrito da luz vermelha de Calcutá, há muito tempo lutam por respeito social e se opõem a essa tradição.

Uma porta-voz do Durbar Mahila Samanwaya Comittee, uma associação de profissionais do sexo, diz que os artesãos de argila foram proibidos de coletar terra na área desde 2004, exigindo que os profissionais do sexo sejam tratados com "dignidade na sociedade".

Os homens vão buscar a terra, mas ninguém as convida para participar da celebração de Durga Puya, elas denunciam.

"Eles nem sequer nos reconhecem", diz Pushpa, cujo nome foi alterado para proteger sua identidade.