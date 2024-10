TotalEnergies anuncia investimentos de US$ 10,5 bi no Suriname

O bloco, próximo a uma área controlada pela ExxonMobil na vizinha Guiana, é o primeiro projeto petroleiro offshore desse país. A vida útil do campo é estimada entre 20 e 25 anos, e o Suriname espera obter uma receita entre 16 bilhões e 26 bilhões de dólares por meio de benefícios, ganhos por exploração e impostos, dependendo do preço do petróleo, disse Santokhi.

O Suriname, que estava em default desde julho de 2020, reestruturou sua dívida nos últimos quatro anos, no âmbito de um programa com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Em março, a Staatsolie anunciou um contrato com a própria TotalEnergies e a QatarEnergy para a exploração de outros blocos, e no mês passado assinou dois convênios de produção compartilhada com a PetroChina Investment Suriname B.V. (PetroChina), filial da China National Petroleum Corporation.

