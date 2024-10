Trabalhadores dos principais portos dos Estados Unidos iniciam greve

O sindicato está "disposto a lutar pelo tempo que for necessário [...] para obter os salários e as proteções contra a automação que nossos membros da ILA merecem", disse Harold Daggett, presidente do sindicato, em um comunicado.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um apelo aos empregadores e aos sindicatos para que "se sentem à mesa e negociem de boa fé, de forma justa e rápida", informou a Casa Branca.

Na segunda-feira à noite, as duas partes anunciaram a retomada das negociações, que começaram em maio e estagnaram na questão dos salários e da automação do trabalho.

"Nas últimas 24 horas, a USMX e o ILA trocaram propostas sobre salários", afirmou a Aliança Marítima em um comunicado, no qual assegura que "melhorou" sua oferta e solicita uma prorrogação do atual acordo trabalhista para seguir com as negociações.

Segundo uma fonte próxima às negociações, a proposta mencionada pela USMX foi rejeitada pelo sindicato na segunda-feira.

A ILA planejava entrar em greve ao fim do atual acordo de seis anos, às 23h59 de segunda-feira (0h59 de terça-feira, horário de Brasília) em 14 portos da costa leste e no Golfo do México.