Uma semana de clássicos revisitados nas passarelas parisienses

Na Acne Studios, elegantes tailleurs com saias drapeadas são combinados a sapatos que imitam pantufas. A forma como você anda muda imediatamente, fica mais lenta, mas também mais acessível.

A uruguaia Gabriela Hearst também combina vestidos longos com botas tipo boxer.

- Engravatadas -

"Na YSL, Loewe, Victoria Beckham, Christophe Lemaire, o tema do empoderamento destaca a necessidade de uma energia feminina muito forte neste momento", analisa Claire Thomson-Jonville.

Na Saint Laurent, Anthony Vaccarello recorre a uma comovente nostalgia e explora o guarda-roupa do fundador da casa para vestir as mulheres com um look "Yves".

Cinquenta e oito anos após apresentar o primeiro "smoking feminino", o belga se inspirou em seus drapeados em lã, trajes masculinos oversized, com ombros marcados, que juntamente com os icônicos óculos quadrados de seu fundador, criam uma impressionante aparência andrógina.