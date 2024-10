Aston Villa surpreende e bate Bayern de Munique (1-0) na Champions

O goleiro argentino Dibu Martínez garantiu a vitória do Villa com uma grande defesa em tentativa de Harry Kane nos acréscimos, depois de salvar o time em outras ocasiões na partida.

"É surreal: a atmosfera, o fato de jogar contra um dos maiores times do mundo e enfrentá-los desta forma" resumiu o atacante Morgan Rogers em entrevista à TNT Sports.

A vitória é uma mostra de que o Aston Villa pode encarar os grandes do continente, mas como era de se esperar, foram os alemães que tomaram a iniciativa.

Dibu Martínez teve trabalho desde os primeiros minutos e mostrou que está com os reflexos em dia ao defender um chute de Kane (6') e outro de Michael Olise (39').

O time inglês apostou em se defender e sair nos contra-ataques e o plano chegou a dar certo no primeiro tempo, em lance genial de Lucas Digne que Pau Torres aproveitou para mandar a bola para as redes (22'), mas o gol foi anulado por impedimento com auxílio do VAR.

Consciente de seu potencial ofensivo mais limitado em relação ao do Bayern, o Villa soube administrar vários imprevistos, como as lesões de Jacob Ramsey e de seu substituto, Leon Bailey. Amadou Onana também precisou sair do jogo por problemas físicos no segundo tempo.