Biden e Kamala coordenam ajuda em áreas devastadas por furacão Helene

O presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris foram testemunhas nesta quarta-feira (2) da devastação causada pelo furacão Helene nos Estados Unidos, com um saldo que supera 160 vítimas, enquanto milhares de socorristas se esforçam para resgatar e ajudar os milhões de atingidos pela tempestade.

Biden viajou para os estados das Carolinas do Norte e do Sul, enquanto Kamala esteve na Geórgia, um dia depois de seu rival eleitoral, o republicano Donald Trump, tentar transformar a gestão do desastre em munição para a campanha.

A tempestade provocou chuvas torrenciais, fortes ventos e inundações que deixam ao menos 162 mortos em seis estados do sudeste dos Estados Unidos.