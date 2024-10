Calor extremo, outra forma de pena de morte para os presos no Texas

Collier, do TDCJ, disse na audiência que as posições mudaram. Desde 2017, sua instituição vem solicitando o orçamento ao parlamento estadual e, finalmente, no ano passado, eles receberam parte do dinheiro solicitado, com o qual estão atualmente construindo 1.760 leitos adicionais com ar-condicionado.

Enquanto isso, o sofrimento continua. "Foi horrível. Às vezes eu me sentia como se estivesse desmaiando", diz Samuel Urbina, 59 anos, minutos depois de sair de uma prisão em Hunstville, onde foi detido por crimes relacionados a drogas. "Eu não vou voltar", disse ele, antes de abraçar a filha que veio buscá-lo.

