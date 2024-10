Exército ucraniano anuncia retirada de Vugledar, cidade estratégica na frente oriental

A queda da cidade se soma às dificuldades dos ucranianos na frente oriental do país, onde as tropas se aproximam, entre outras, de Pokrovsk, localidade essencial para a logística ucraniana.

- "Operação de limpeza" -

"O Alto Comando deu autorização à manobra de retirada de Vugledar, para permitir que homens e equipamento militar fossem salvos e assumissem novas posições para continuar as operações", disse no Telegram a unidade Jortitsia do Exército ucraniano, responsável pelas operações.

Esta unidade afirmou ter causado grandes perdas às tropas russas, mas que corria o risco de ser cercada pelos incessantes ataques.

Do lado russo, um assessor do chefe das forças de ocupação da região de Donetsk, Ian Gaguin, confirmou nesta quarta-feira que as tropas russas estavam em Vugledar, embora com cautela.

"Nossos soldados estão em Vugledar, uma bandeira russa foi colocada no prédio da administração local. No entanto, é cedo para falar sobre a captura da cidade", declarou ele à agência de notícias estatal russa RIA Novosti.