Irreconhecível, Real Madrid perde na visita ao Lille (1-0) na Champions

O segundo disputava sua primeira partida como titular do Real Madrid. Ele teve quase uma hora e teve um lampejo, a arrancada de três quartos do campo em que não conseguiu superar o goleiro Lucas Chevalier (19').

Antes de ser substituído por Mbappé, o atacante de 18 anos foi duro num desarme e acabou recebendo um cartão amarelo (46').

"Futebol é isso: você pode fazer um gol hoje, e todo mundo te exalta, mas quando você perde, te jogam lá para baixo. Isso aconteceu comigo há muito tempo, quando estava no Palmeiras. Então aprendi a não ver", disse Endrick à TNT Sports após a derrota.

Com a lesão de Thibaut Courtois, quem voltou ao gol do time 'merengue' foi Lunin, um dos heróis da última Liga dos Campeões, principalmente nas quartas de final, ao defender dois pênaltis na disputa contra o Manchester City.

Ele voltou a brilhar, com um milagre duplo aos 25 minutos, defendendo dois disparos de David praticamente da linha do gol, o segundo com uma espalmada ao cair.

Mas Lunin nada pôde fazer no pênalti cobrado com força pelo atacante canadense, marcado após um toque de mão de Eduardo Camavinga numa cobrança de falta. O árbitro apitou após ser avisado pelo VAR e ter analisado o lance no monitor.